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ЭКОНОМИКА РБ


HOSTFLY.BY ПОЛУЧИЛ ПРЕСТИЖНУЮ НАГРАДУ «БРЕНД ГОДА 2020»


14:53 02.02.2021

Престижную награду конкурса «Бренд года» в номинации «Открытие года» жюри присудило бренду HostFly.by.

Хостинг-провайдер вошел в число белорусского бизнеса, который был отмечен профессиональным сообществом за достижения по развитию бренда и качества предоставляемых услуг.

Конкурс «Бренд года» проводится в Беларуси ежегодно, а его лауреатами становились ведущие компании страны и отдельные персоны в различных номинациях. Ключевая номинация конкурса - профессиональная. Благодаря ей, жюри каждый год награждает представителей бизнеса за качественное развитие бренда и стремление к лидерству на рынке.

«Бренд HostFly.by появился в Беларуси с важной миссией - перенести наш многолетний опыт развития хостинг-услуг в США на белорусский рынок. Мы считаем, что пользователи в республике должны иметь доступ к безлимитным и доступным тарифам, а также к технологиям хостинга, которые во всем мире обеспечивают бесперебойную работу интернет-проектов любого уровня сложности. Награда конкурса «Бренд года 2020» в номинации «Открытие года» - это признание важности нашей миссии профессиональным сообществом. Это стимул для дальнейшего развития компании и процессов изменения всего рынка хостинга в Беларуси», - сказал руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.

В состав жюри конкурса “Бренд года 2020» вошли эксперты и представители бизнес-сообщества Беларуси. Среди тех, кто оценивал конкурсные презентации были сотрудники крупных компаний, известные специалисты в области маркетинга и управления бизнесом.

Главным критерием, по которому жюри оценивает номинантов в категории «Открытие года», является успешность и узнаваемость нового бренда на рынке.

«В 2020 году HostFly.by получил признание, как у профильной прессы и экспертов, так и у своих клиентов. Мы рады, что с каждым днем HostFly.by помогает все большему и большему числу белорусов получить качественные и доступные услуги хостинга, регистрировать доменные имена. Для нас главное открытие 2020 года - это возможность полноценно работать в Беларуси, создавать условия для развития национальной доменной зоны и качественных интернет-проектов», - сказал Александр Хмыль.
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