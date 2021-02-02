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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМИРУЕТСЯ СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
14:29 02.02.2021
В Витебской области формируется система непрерывного аграрного образования. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Согласно информации, делается это с целью подготовки специалистов для аграрного сектора со школьной парты.
По данным Белстата, за последние 10 лет численность сельского населения в Витебской области сократилась на 75 тысяч человек. Уменьшилось и количество жителей трудоспособного возраста – более, чем на 40 тысяч. Средний возраст сельчан достиг почти пятидесяти.
Одна из причин такой ситуации – урбанизация. Сельская жизнь не привлекает молодежь: тяжело, непрестижно, хлопотно. Чтобы переломить негативную тенденцию, на Витебщине разработана целая программа. Ее ключевая задача - создать условия для того, чтобы юноши и девушки оставались на селе, а для этого надо создавать современные производства с достойной зарплатой, развивать инфраструктуру, строить жилье и детские сады.
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