В Витебской области формируется система непрерывного аграрного образования. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.

Согласно информации, делается это с целью подготовки специалистов для аграрного сектора со школьной парты.

По данным Белстата, за последние 10 лет численность сельского населения в Витебской области сократилась на 75 тысяч человек. Уменьшилось и количество жителей трудоспособного возраста – более, чем на 40 тысяч. Средний возраст сельчан достиг почти пятидесяти.

Одна из причин такой ситуации – урбанизация. Сельская жизнь не привлекает молодежь: тяжело, непрестижно, хлопотно. Чтобы переломить негативную тенденцию, на Витебщине разработана целая программа. Ее ключевая задача - создать условия для того, чтобы юноши и девушки оставались на селе, а для этого надо создавать современные производства с достойной зарплатой, развивать инфраструктуру, строить жилье и детские сады.