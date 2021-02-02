Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 февраля 2021 года выросло до почти 250 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 249 тыс. 994 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 237 тыс. 178 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 662 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1737 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 699 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 6 тыс. 522 теста. Всего в стране проведено 488 тыс. 821 тест.