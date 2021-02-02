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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ ПОСТАВИЛ 20 КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ В ЗАПОЛЯРЬЕ


13:24 02.02.2021

Заполярный филиал ПАО ГМК «Норильский никель» в Красноярском крае пополнили 20 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7555В грузоподъемностью 55 тонн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе /. ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-холдинг», после сборки и подготовки новая техника будет задействована для реализации стратегических проектов «Норникеля».

Карьерная техника «БЕЛАЗ», погруженная на железнодорожные платформы, преодолела огромный маршрут до арктического порта Дудинка на реке Енисей – единственного в мире порта, работающего в режиме круглогодичной навигации в условиях Крайнего Севера. Оттуда 55-тонники БЕЛАЗ-7555В были направлены в Норильск на место сборки и последующей эксплуатации – в автотранспортное объединение «ЦАТК», входящее в Заполярный филиал «Норильского никеля».

Уже собраны шесть из двадцати поступивших самосвалов. На предприятии рассчитывают, что все сборочные и подготовительные работы займут три-четыре месяца, а значит первые «БЕЛАЗы» смогут выйти в рейс в апреле.

Карьерные самосвалы БЕЛАЗ-7555В в арктическом исполнении максимально подходят для эксплуатации в суровых условиях Заполярья при температурах до минус 50 градусов. 55-тонные машины имеют высокие эксплуатационные характеристики, экономичны по расходу горючего и смазочных материалов.
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