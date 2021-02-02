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ЭКОНОМИКА РБ
ИНСТИТУТ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ НАН БЕЛАРУСИ 4 ФЕВРАЛЯ ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
13:08 02.02.2021
В Институте подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси 4 февраля пройдет День открытых дверей (начало в 15:00).
В мероприятии примут участие студенты выпускных курсов учреждений образования, сотрудники научных институтов и организаций НАН Беларуси, а также лица, заинтересованные в получении высшего образования II ступени.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, будет представлена информация о приеме в магистратуру, реализуемых в Институте образовательных программах высшего образования II ступени, об организации образовательного процесса, а также о трудоустройстве в научные организации Национальной академии наук Беларуси.
Абитуриентам будут предложены циклы лекций, тематических семинаров по актуальным темам.
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