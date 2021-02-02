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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ «МИНСКЗЕЛЕНСТРОЯ» В 2021 ГОДУ ПЛАНИРУЮТ ВЫСАДИТЬ 12,4 ТЫС. ДЕРЕВЬЕВ
12:10 02.02.2021
В 2021 году предприятия «Минскзеленстроя» планируют посадить 12,4 тыс. деревьев, 38 тыс. кустарников и 2 млн. летних цветов. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, продолжится работа по высадке композиций из многолетних растений и цветущих кустарников. В планах – ежегодно увеличивать количество таких посадок на 10%.
Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев поручил сформировать новый перечень мест для посадки деревьев и кустарников на придомовых территориях в рамках проекта «Зеленый двор вместе!» и оказать активное содействие горожанам в озеленении дворов.
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