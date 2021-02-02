ЭКОНОМИКА РБ

ПРЕДПРИЯТИЯ «МИНСКЗЕЛЕНСТРОЯ» В 2021 ГОДУ ПЛАНИРУЮТ ВЫСАДИТЬ 12,4 ТЫС. ДЕРЕВЬЕВ

12:10 02.02.2021 В 2021 году предприятия «Минскзеленстроя» планируют посадить 12,4 тыс. деревьев, 38 тыс. кустарников и 2 млн. летних цветов. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально». Согласно информации, продолжится работа по высадке композиций из многолетних растений и цветущих кустарников. В планах – ежегодно увеличивать количество таких посадок на 10%. Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев поручил сформировать новый перечень мест для посадки деревьев и кустарников на придомовых территориях в рамках проекта «Зеленый двор вместе!» и оказать активное содействие горожанам в озеленении дворов.