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ЭКОНОМИКА РБ


МИНТРАНС РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ


11:35 02.02.2021

Министерство транспорта и коммуникаций, в связи с поступающими обращениями перевозчиков, разъяснило порядок осуществления Транспортной инспекцией контрольных мероприятий.

Как сообщается на сайте ведомства, основными формами контроля Транспортной инспекции являются проведение выборочных (внеплановых) проверок и мероприятий технического (технологического, поверочного).

Выборочные проверки проводятся в соответствии с утвержденным Комитетом государственного контроля планом выборочных проверок, который составляется на каждое полугодие.

Внеплановые проверки в настоящее время проводятся, как правило, по поручениям органов уголовного преследования по возбужденным уголовным делам по фактам дорожно-транспортных происшествий.

При проверках изучаются вопросы соблюдения законодательства в области транспортной деятельности производителями транспортных работ и услуг при организации перевозок автомобильным транспортом.

Мероприятия технического (технологического, поверочного) характера проводятся Транспортной инспекцией на участках автомобильных дорог, улиц населенных пунктов, не отнесенных в установленном порядке к автомобильным дорогам, где не запрещена остановка (стоянка) транспортных средств, не чаще одного раза в день в отношении транспортного средства в отдельном месте контроля.

Места контроля определяются уполномоченными должностными лицами Транспортной инспекции исходя из возложенных на Транспортную инспекцию задач, в том числе при рассмотрении поступающих обращений, а также исходя из необходимости обеспечения безопасного выполнения перевозок в местах концентрации транспортных и пассажирских потоков, на автовокзалах, автостанциях и др.

В случае выявления при проведении контрольных мероприятий нарушений, влекущих административную ответственность, в отношении виновных лиц ведется административный процесс.

Работники Транспортной инспекции в соответствии со статьей 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях (ПИКоАП) уполномочены вести административный процесс по следующим статьям: часть 1 статьи 11.65, части 1 и 1-1 статьи 12.7, статьи 15.1, 15.2, 15.4, 15.50, 17.9, 18.2, части 2 - 4 статьи 18.5, статья 18.9, части 6 и 8 статьи 18.12, части 5 и 12 статьи 18.14 (в части нарушения лицом, управляющим транспортным средством, правил перевозки пассажиров или грузов), статьи 18.20, 18.22, 18.24 - 18.26, 18.29 - 18.33, 18.35, 18.42, 18.43, статьи 23.1 - 23.5, 23.89, 23.16, 24.4 - 24.6.

В случае несогласия с вынесенным постановлением по делу об административном правонарушении, такое постановление может быть обжаловано в порядке, установленном главами 7 и 12 ПИКоАП: не вступившее в силу постановление – в Транспортную инспекцию; вступившее в силу постановление – в суд или прокуратуру.

В 2020 году Транспортной инспекцией проверено 5688 транспортных средств, выполняющих междугородные автомобильные перевозки пассажиров.

Контрольные мероприятия осуществлялись в отношении автомобильных перевозчиков выполняющих перевозки пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщениях.

В ходе проверок Транспортной инспекцией установлено 1588 нарушений законодательства в области транспортной деятельности, выдано 729 предписаний об устранении выявленных нарушений, привлечено к административной ответственности 736 лиц.
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