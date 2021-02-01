С 19 февраля авиакомпания «Белавиа» начинает выполнение регулярных прямых рейсов по маршруту Минск-Дубай-Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, полеты из столицы Беларуси будут выполняться два раза в неделю по вторникам с вылетом в 19.50 и прибытием в среду в 02.30 и по пятницам с вылетом в 16.15 и прибытием в 22.55 в Международный аэропорт Дубай (DXB). Обратные рейсы из Дубая планируется осуществлять по средам с вылетом в 03.30 и прилетом в 08.40 и по пятницам с вылетом в 23.55 и прилетом в субботу в 05.05 в Национальный аэропорт Минск (MSQ). Время для всех аэропортов указано местное.

Минимальная стоимость авиабилетов в одну сторону – от 216 евро (тариф LIGHT – без багажа), включая таксы и сборы, и от 375 евро (тариф LIGHT – без багажа) – туда-обратно. Билеты уже доступны в продаже.

Пассажиры, следующие в Дубай, полетят на новом авиалайнере Embraer 195-E2. Данный тип самолета может преодолевать дальние расстояния и перевозить 125 пассажиров в двухклассовой компоновке: 9 мест в салоне бизнес-класса и 116 в эконом-классе. Флот «Белавиа» пополнился новым самолетом 23 декабря 2020 года. Авиакомпания стала седьмой в мире, летающей на воздушных судах Embraer второго поколения. В марте и апреле ожидается поставка еще двух новых самолетов данного типа. При увеличении пассажиропотока рейсы, следующие в Дубай, могут выполняться на Boeing 737-800, рассчитанном на 189 пассажиров.

«Открытие нового направления после сложного 2020 года – важный шаг для авиакомпании. Можно сказать, что это глоток свежего воздуха и надежда на скорое возобновление регулярного авиасообщения по всем маршрутам карты полетов «Белавиа». Возможность открытия регулярных рейсов в Дубай обсуждалась давно, но стала реальной только сейчас во многом благодаря слаженной работе коллектива и, конечно же, модернизации флота. Надеемся, что белорусские туроператоры отдадут предпочтение комфортным рейсам без пересадок. Также мы рассчитываем, что прямые рейсы посодействуют въездному туризму в Беларусь и поспособствуют увеличению количества путешественников из ОАЭ», – отметил Игорь Чергинец, заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности «Белавиа».

При регистрации на рейс и по прибытии в Дубай пассажирам необходимо будет предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на английском или арабском языке, полученную не ранее 72 часов до вылета. По прилете пассажиры обязаны предъявить медицинскую страховку на весь период пребывания в ОАЭ, покрывающую расходы на лечение от коронавирусной инфекции, заполнить анкету о состоянии здоровья. Некоторых пассажиров могут попросить сдать ПЦР-тест в аэропорту по прилете в Дубай и пройти самоизоляцию до получения результатов теста. Все пассажиры, прибывающие в Дубай, должны установить мобильное приложение COVID-19 – DXB Smart App.

Напомним, что с 16 января 2021 года граждане Беларуси могут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ, а также находиться на территории ОАЭ без виз (не более 90 дней с даты въезда). Такие же условия действуют и для граждан ОАЭ на территории Беларуси.