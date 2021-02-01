ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛАРУСЬ НАХОДИТСЯ НА ПРЕДПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ В ЕВРОПЕ В РЕЙТИНГЕ ПО ДОСТУПНОСТИ БЕНЗИНА

10:57 02.02.2021 Беларусь находится на предпоследнем месте в Европе в рейтинге по доступности бензина, который составлен РИА Новости. В республике на среднюю зарплату можно купить всего 628,6 литра бензина. Максимальное количество бензина на среднюю зарплату можно приобрести в Люксембурге (3143,2 литра), где цены на топливо относительно невысокие, а доходы населения одни из самых больших в Европе, наименьшее — в Украине (393,8 литра), где низкие цены сочетаются со скромными заработками.