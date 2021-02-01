Холдинг «Бобруйскагромаш» в 2020 году поставил потребителям свыше 16% инновационной продукции от всей отгруженной.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», всего за прошлый год было выпущено 236 единиц инновационной продукции, 77 из которых ушли на экспорт.

В ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» в 2020 году разработали и освоили в производстве ряд модернизированных и совершенно новых моделей сельхозтехники. Среди них - пресс-подборщик ПРЛ-150АК и грабли роторные ГР-700К для уборки технической конопли.

Разработан агрегат УСМ-1-2 для упаковки в полимерный рукав почво-грунта с остатками нефтепродуктов для применения в районах, подверженных техногенным авариям.

Кроме того, проводились исследования технологического процесса новых пресс-подборщиков ПР-Ф-110С и ПР-Ф-145С на предмет повышения производительности за счет обмотки рулонов полимерной сеткой. Обобщенные результаты исследований выявили необходимость доработки отдельных устройств пресс-подборщиков, что в конечном итоге позволит в текущем году провести испытания с целью достичь сменной производительности на заготовке сена и соломы в 1,5-2 раза выше серийных.

Велись исследования по разработке машины для оборачивания валков провяленной массы в новой для республики технологии полосовых посевов кормовых культур. Опытный образец граблей роторных типа ГВР-420 вполне успешно справился с поставленными задачами.

Разработана машина для разбрасывания соляно-песчаной смеси МРС-250, которая позволяет уменьшить аварийность на дорогах в гололед, случаи травмирования людей в неблагоприятных погодных условиях и свести к минимуму применение ручного труда.