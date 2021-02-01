ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МИНЗДРАВЕ И МАРТ РЕКОМЕНДУЮТ ЮРЛИЦАМ И ИП ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СКИДКИ НА ЛЕКАРСТВА, А ТАКЖЕ СНИЗИТЬ НАДБАВКИ


10:09 02.02.2021

Министерство здравоохранения опубликовало на сайте подготовленные совместно с МАРТ разъяснения относительно порядка исчисления НДС в связи с отменой налоговых льгот и увеличения ставок налога на лекарственные средства и медицинские изделия.

Как пишет ведомство, в результате обновления Налогового кодекса Беларуси с 1 января 2021 г. произошло изменение законодательно установленного порядка взимания НДС по лекарственным средствам и медицинским изделиям, ранее освобожденным от указанного налога, а именно, при реализации на территории Беларуси таких товаров, при их ввозе на территорию республики введена ставка НДС в размере 10%.

Цены на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику формируются в соответствии с указом от 11 августа 2005 г. № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику».

Согласно указу, расчетная отпускная цена формируется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями посредством сложения контрактной цены, пересчитанной в белорусские рубли по официальному курсу Национального банка, установленному на дату выпуска товара в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления (если такой товар подлежит таможенному декларированию) или на дату поступления товара на склад покупателя, указанную в накладной (если такой товар не подлежит таможенному декларированию), таможенных платежей, НДС согласно с законодательством, транспортных расходов по доставке товара.

Таким образом, к цене, сформированной согласно указу, применяется ставка НДС в соответствии с законодательством.

В то же время с учетом выполнения индекса потребительских цен на социально значимые товары в размере 4,9% в год, а также ограничения инфляции в размере 5% в год рост цен на лекарства (с учетом количества, форм и дозировок) и медицинские изделия не должен превышать соответствующие установленные показатели.

В этой связи в целях недопущения роста цен юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами, целесообразно обеспечить предоставление скидок на лекарства и медизделия, а также снизить оптовые и торговые надбавки.

В ином случае осуществляющие регулирование цен госорганы могут вводить ценовое регулирование на лекарственные средства и медицинские изделия, в том числе установить предельные (максимальные) розничные цены.

При этом обращается внимание на то, что по общим вопросам, связанным с порядком исчисления НДС, приведением цен на остатки лекарственных средств и медицинских изделий в соответствие с положениями Налогового кодекса Республики Беларусь в редакции, вступившей в силу с 1 января 2021 г., следует руководствоваться соответствующими разъяснениями Министерства по налогам и сборам (письмо от 31.12.2020 № 2-1-9/02663), а также совместными разъяснениями Министерства по налогам и сборам и Министерства финансов (письмо от 06.01.2021 № 5-1-8/3, № 2-1-9/00016).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2021
валюта курс
EUR 3.1742
USD 2.6195
RUB 3.4693
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1742 -0.0056
USD 2.6195 -0.0067
RUB 3.4693 +0.0235
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1650 3.1730
USD 2.6180 2.6270
RUB 3.4450 3.4600
подробнее

Конвертация в банках
на 02.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2050 1.2110
EUR/RUB 91.5000 92.1000
USD/RUB 75.8000 76.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте