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ЭКОНОМИКА РБ


МАЗ ПРЕДСТАВИЛ МОДЕЛЬ ПЕРРОННОГО АВТОБУСА НА ВЫСТАВКЕ ДОСТИЖЕНИЙ КО ДНЮ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ


09:33 02.02.2021

ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» представило модель перронного автобуса специального назначения для перевозки пассажиров в аэропортах МАЗ 271 на ежегодной выставке достижений ко Дню белорусской науки в Минске, которая прошла 29 января 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, шесть таких автобусов уже эксплуатируются в украинском Борисполе.

«Техника интересна тем, что это совместная разработка конструкторов МАЗ и ученых Объединенного института машиностроения НАН РБ. МАЗ 271 традиционно вызывает большой интерес, так как стал удачным сочетанием современного дизайна и инновационных технологий», - отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщалось, новый пассажирский шаттл отличается от обычных автобусов габаритами. В частности, его ширина составляет более 3 м (для городских автобусов максимум — 2,5 м), длина двухосных перронных автобусов также больше, чем у обычных городских — она может достигать 14,5 м. Высота автобуса составляет 3,25 м. Перронные автобусы низкопольные и вмещают до 112 пассажиров.

Автобус оснащен двигателем Daimler класса Евро-5 на 238 л.с., который идет в паре с автоматической коробкой передач Allison. Моторный отсек совмещен с кабиной водителя, а привод идет на передние колеса. При разработке шаттла широко использовали стеклопластик, из которого выполнены многие элементы.
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