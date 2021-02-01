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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ КОЛИЧЕСТВО УБЫТОЧНЫХ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 2020 ГОД СНИЗИЛОСЬ СО 184 ДО 103


09:26 02.02.2021

В Беларуси количество убыточных сельхозорганизаций сократилось со 184 на начало 2020 года до 103 на 1 декабря благодаря принимаемым мерам по финансовому оздоровлению таких организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в сельскохозяйственных организациях сохраняется тенденция к улучшению финансовых результатов. Выручка от реализации продукции за январь-ноябрь выше соответствующего периода 2019 года на 14,2%.

Кроме того, обеспечен положительный финансовый результат: рост прибыли от реализации составил 17,6%, рентабельность продаж сложилась на уровне 5,7% против 5,6% в январе-ноябре 2019 г.

Годовой темп производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 104,9%, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 106,9%.

Ни одна из областей не допустила снижение темпов к 2019 году.

В растениеводстве темп роста валовой продукции обеспечен в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х на 111,2%, в хозяйствах всех категорий - на 106,1%.

В животноводстве темп производства составил в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х — 104,3%, в хозяйствах всех категорий - 103,7%.

В общественном секторе обеспечен темп производства (выращивания) скота и птицы – 103,3%, в том числе производство (выращивание) крупного рогатого скота составило 635 тыс. тонн или 104,9%, свиней – 458 тыс. тонн или 106,8%. Отмечаются высокие темпы по производству молока — 105,6%.

В целом по республике за 2020 год темп роста производства продуктов питания составил 102,9% к уровню 2019 года за счет роста в производстве мяса и мясопродуктов – на 3,4%, молочных продуктов – на 6%.

Увеличено производство к соответствующему периоду предыдущего года основных продуктов питания: мяса и субпродуктов пищевых – на 1,8%, колбасных изделий – на 1,9%, продуктов готовых и консервированных – на 5,8%; цельномолочной продукции – на 5,4%, масла сливочного – на 3,4%, сыров (кроме плавленых) – на 11,1%, творога и творожных изделий – на 5,7%, молока и сливок сухих – на 5,7%, молока и сливок сгущенных – на 20,6%.
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