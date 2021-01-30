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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 100 НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДАНО В 2020 ГОДУ


18:16 01.02.2021

В 2020 году комитет «Гомельоблоимущество» провел в регионе 90 аукционов с государственным недвижимым имуществом в качестве лотов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, продано 103 объекта на сумму более Br3,1 млн.

На торгах были реализованы и небольшие объекты площадью в 90 кв.м, и достаточно крупные комплексы недвижимости. Так, продан комплекс из семи складских помещений площадью более 5,3 тыс. кв.м в Житковичах и комплекс бывшей базы КУП «Речицкий райжилкомхоз» (2,2 тыс. кв.м) в городском поселке Заречье Речицкого района.

Достаточно востребованы в области были онлайн-аукционы. Учитывая развитие технологий и эпидемиологическую ситуацию, электронным торгам в ушедшем году было уделено особое внимание. «Гомельоблимущество» организовало и провело 15 электронных торгов, на которых было продано 34 объекта и выручено более Br697 тыс.

Благодаря электронным торгам, в том числе возможности охвата с их помощью более широкого круга потенциальных покупателей за пределами Гомельской области, в 2020 году было продано одним лотом семиэтажное здание мельницы с ее административно-бытовым корпусом в Узовском сельсовете Буда-Кошелевского района. Этот объект выставлялся на торги с 2016 года. Найти для него покупателя помогли именно электронные торги.

На торгах с электронной площадки предлагали имущество по всей Гомельской области – как в крупных городах, так и в сельской местности. Особым спросом пользовались объекты на селе. К примеру, за здание в Петрикове три участника вели борьбу более 9 часов. В итоге начальная цена в Br27 выросла почти в 600 раз и составила Br16 тыс. На приобретение бани в деревне Даниловичи Ветковского района было подано 6 заявок. Цена выросла в 137 раз до Br18,5 тыс.

Также в ушедшем году с электронных торгов был продан дворец Горваттов в Наровле – один из красивейших дворцово-парковых ансамблей белорусского Полесья. До этого было семь попыток продать его, и только на восьмых торгах здание нашло своего покупателя.

Практика электронных торгов продолжается и в 2021 году.
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