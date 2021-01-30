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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ УСЛУГ РУП «МИНСКЭНЕРГО» ЗА 2020 ГОД СОСТАВИЛ БОЛЕЕ ДВУХ МЛН ДОЛЛАРОВ США
17:57 01.02.2021
долларов США от общего объема экспорта услуг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, основная статья экспорта — услуги по электроснабжению и теплоснабжению нерезидентов, находящихся на территории Беларуси. Это консульские учреждения, представительства иностранных организаций и т.д.
Количество потребляемой энергии заказчиками-нерезидентами определяется самостоятельно. Потребности заказчиков диктуются оборудованием, политикой энергопотребления государства, резидентом которого выступает заказчик, а также мировыми социальными тенденциями и трендами.
В текущем году существенное влияние на выполнение индикативного показателя экспорта услуг, в том числе и РУП «Минскэнерго», оказала не простая эпидемиологическая обстановка, тем не предприятию удалось достичь 91,6% к фактическому показателю 2019 года.
РУП «Минскэнерго» — крупнейшее и наиболее значимое предприятие среди областных энергосистем Беларуси, которое вырабатывает четверть производимой в стране электроэнергии и отпускаемой в системе ГПО «Белэнерго» тепловой энергии, осуществляет комплексную деятельность, направленную на обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей города Минска и Минской области.
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