Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 25 января по 1 февраля 2021 года, снизился на 0.1% и составил 1335 $/м2, пишет Realt.by.

Текущий уровень средних цен на квартиры на 6.4% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.4% и составляет на данный момент 1309 $/м2. В настоящее время разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 26 $/м2. Это минимальное значение за последние 9 недель.

За исключением 1 недели в январе отрицательная динамика цен на квартиры в столице наблюдается уже 7 недель подряд.

Динамика объема предложения остается положительной. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 2.2%.

Наиболее ощутимый прирост объявлений отмечался у 1- и 2-комнатных квартир — плюс 3% у тех и других. Количество «трешек» подросло на 1%. На общем фоне выделялись 4-комнатные квартиры, предложение которых за последние 7 дней уменьшилось на 0.8%.

Среди районов города наибольший рост числа объявлений за неделю был зафиксирован у Заводского, Октябрьского и Центрального. В каждом из них количество выставленных на продажу квартир выросло на 4%.

Существенных изменений в уровне цен по типам квартир не произошло. Только у 4-комнатных квартир средняя цена квадратного метра за последние 7 дней снизилась на 0.7%.

Динамика цен в районах города была разнонаправленной. Небольшое снижение отмечалось в Партизанском, Центральном и Ленинском районах. Чуть подросла средняя цена квадратного метра в Московском, Советском и Заводском.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 794 $/м2 (-0.5%), Витебск — 604 $/м2 (-0.5%), Гомель — 620 $/м2 (+0.5%), Гродно — 702 $/м2 (-0.7%), Могилев — 648 $/м2 (+0.2%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 621 $/м2 (-0.3%), Солигорск — 792 $/м2 (-1.1%), Молодечно — 743 $/м2 (без изменений), Жодино — 738 $/м2 (-0.1%), Слуцк — 595 $/м2 (+1.3%).