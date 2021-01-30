ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ШИРИНА ВНЕШНЕГО КАНАЛА В ИНТЕРНЕТ УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО 1800 ГБИТ/С


17:27 01.02.2021

В Беларуси ширина внешнего канала для доступа в интернет увеличилась за последние полгода на 50 Гбит/с и составила 1800 Гбит/с.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, количество абонентов стационарного широкополосного доступа в интернет увеличилось более чем на 23 тыс. и составило 3,256 млн.

Количество абонентов сотовой подвижной электросвязи выросло на 8 тыс. и по итогам 2020 года составляет 11,66 млн.

На 8 тыс. увеличилось и составило 2,36 млн количество абонентов IP-телевидения.

Более 3,62 млн. абонентов подключены к мультисервисной IMS-платформе, что на 120 тыс. больше, чем на 1 июля 2020 года.

Количество абонентов, подключенных по технологии GPON, также увеличилось на 70 тыс. и составило 2,74 млн.

Услугами сотовой подвижной электросвязи второго поколения (2G) можно воспользоваться на 98,7% территории республики, а третьего поколения (3G) – на 98,4%. Охват населения и территории республики услугами сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE за последние полгода значительно увеличился и на конец 2020 года составил 89,4% и 30,6% соответственно.

На 1 января 2021 г. услуги электросвязи оказывают 189 операторов электросвязи.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.01.2021
валюта курс
EUR 3.1798
USD 2.6262
RUB 3.4458
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1742 -0.0056
USD 2.6195 -0.0067
RUB 3.4693 +0.0235
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1650 3.1670
USD 2.6170 2.6190
RUB 3.4610 3.4620
подробнее

Конвертация в банках
на 01.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2090 1.2110
EUR/RUB 91.2000 91.8000
USD/RUB 75.5000 75.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте