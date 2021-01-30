|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ШИРИНА ВНЕШНЕГО КАНАЛА В ИНТЕРНЕТ УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО 1800 ГБИТ/С
17:27 01.02.2021
В Беларуси ширина внешнего канала для доступа в интернет увеличилась за последние полгода на 50 Гбит/с и составила 1800 Гбит/с.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, количество абонентов стационарного широкополосного доступа в интернет увеличилось более чем на 23 тыс. и составило 3,256 млн.
Количество абонентов сотовой подвижной электросвязи выросло на 8 тыс. и по итогам 2020 года составляет 11,66 млн.
На 8 тыс. увеличилось и составило 2,36 млн количество абонентов IP-телевидения.
Более 3,62 млн. абонентов подключены к мультисервисной IMS-платформе, что на 120 тыс. больше, чем на 1 июля 2020 года.
Количество абонентов, подключенных по технологии GPON, также увеличилось на 70 тыс. и составило 2,74 млн.
Услугами сотовой подвижной электросвязи второго поколения (2G) можно воспользоваться на 98,7% территории республики, а третьего поколения (3G) – на 98,4%. Охват населения и территории республики услугами сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE за последние полгода значительно увеличился и на конец 2020 года составил 89,4% и 30,6% соответственно.
На 1 января 2021 г. услуги электросвязи оказывают 189 операторов электросвязи.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 01.02.2021
Курсы в банках
на 01.02.2021
Конвертация в банках
на 01.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте