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ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОВАЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ИЛИ ЗАЧЕТА ДОРОЖНОГО СБОРА


17:11 01.02.2021

Министерство по налогам и сборам по Могилевской области разъяснило отдельные вопросы возврата или зачета госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

В налоговой напомнили, что с 1 января 2021 г. из Налогового кодекса Беларуси (НК) исключен такой объект обложения государственной пошлиной как выдача разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (разрешение), в связи с чем с указанной даты государственная пошлина за выдачу такого разрешения не уплачивается.

Также с 1 января 2021 г. введен транспортный налог, объектом налогообложения которым признаются транспортные средства, зарегистрированные за физическими лицами или организациями в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел.

В случае если разрешение было выдано до 1 января 2021 г., то государственная пошлина, уплаченная в соответствии с законодательством за его выдачу, не возвращается и не зачитывается в счет уплаты налогов, в том числе транспортного налога, сборов (пошлин), пеней. При этом транспортный налог не уплачивается за транспортное средство, в отношении которого не истек срок действия разрешения, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина.

Основания возврата или зачета государственной пошлины определены в статье 292 НК. Например, возврат или зачет полностью или частично уплаченной суммы государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении может быть произведен, если:

государственная пошлина уплачена в большем размере либо не должна была уплачиваться;

плательщик, уплативший государственную пошлину, отказывается от выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении до обращения в УП «Белтехосмотр»;

плательщику отказано в выдаче разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

В иных случаях возврат или зачет государственной пошлины не осуществляются, поскольку юридически значимое действие, за которое уплачена государственная пошлина, – выдача разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении – совершено.

Практические примеры размещены на официальном сайте МНС по ссылке.
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