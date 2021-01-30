В Беларуси объявлена Республиканская олимпиада по менеджменту 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, олимпиада проводится с целью повышения уровня подготовки специалистов Беларуси в области менеджмента в соответствии с Инструкцией о порядке проведения Республиканской олимпиады по менеджменту, утвержденной постановлением Госстандарта № 28 от 13.05.2019.

В Олимпиаде могут принимать участие студенты и магистранты учреждений высшего образования Республики Беларусь, а также специалисты в области качества в возрасте до 30 лет, чья профессиональная деятельность связана с качеством продукции и услуг.

Олимпиада проводится в два этапа.

На первом этапе индивидуальные участники и команды (команда должна состоять из четырех участников) до 1 марта направляют заявки, рефераты и презентации, подготовленные на основе рефератов в учреждения высшего образования (в том случае, если они являются студентами, магистрантами) или секретариат Республиканской экспертной комиссии (в том случае, если они являются специалистами в области качества), созданный на базе Госстандарта и БелГИСС.

Для написания реферата участники олимпиады могут использовать одну из предложенных тем:

«Эволюция системы менеджмента качества и повышение конкурентоспособности предприятия»;

«Тенденции развития современного системного менеджмента»;

«Стандартизация как основа обеспечения качества и безопасности продукции и услуг»;

«Миссия предприятия – не декларация, а инструмент для работы»;

«Корпоративная социальная ответственность как фактор устойчивого развития»;

«Повышение организационной устойчивости за счет внедрения системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности»;

«Менеджмент информационной безопасности»;

«Дополнительная ценность от внедрения системы менеджмента безопасности пищевых продуктов»;

«Бережливое производство: практические инструменты развития производственных систем»;

«Современные инструменты эффективного менеджмента: 5S – система организации и рационализации рабочего места»;

«Риск-менеджмент – важный аспект в условиях нестабильности внешней среды»;

«Инструменты совершенствования бизнес-процессов: визуализация и KPI процессов»;

«Менеджмент сегодня – перспективные направления. Построение системы менеджмента борьбы со взяточничеством в организации»;

«Модель EFQM – ориентир для организаций в развитии культуры совершенства, методология всесторонней оценки деятельности организации»;

«Системный менеджмент в реализации концепции «умный город»;

«Энергетический менеджмент и «зеленая экономика. Основные подходы»;

«Гибкое управление проектами – философия Аgile»;

«Методология решения проблем 8D»;

«Теория решения изобретательских задач. Методы поиска инновационных технических решений при разработке и модернизации продукции»;

«Зеленые» технологии: реалии и перспективы»;

«Умная упаковка – тенденции развития»;

«Внедрение в медицинских диагностических лабораториях инструментов менеджмента качества»;

«Менеджмент в здравоохранении».

Участники Олимпиады могут также подготовить реферат по собственной теме, отражающей вопросы, связанные с применением практик и методов менеджмента; особенностями систем менеджмента на базе стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001; интегрированием систем менеджмента; построением системы менеджмента на основе концепций и моделей совершенства (например, модели EFQM).

Подготовка рефератов может осуществляться как отдельными участниками, так и командами из числа студентов, магистрантов и специалистов в области качества.

Профилирующие кафедры учреждений высшего образования или секретариат Республиканской экспертной комиссии проводят отбор лучших рефератов, определяют финалистов.

Для участия во втором этапе Олимпиады учреждения высшего образования до 1 апреля передают в секретариат (на бумажном и электронном носителях): сопроводительное письмо и список финалистов; результаты оценки рефератов по установленным критериям; документы финалистов (заявки, рефераты, презентации, подготовленные на основе рефератов).

Второй этап Олимпиады организуется и проводится в БелГИСС и включает: тестирование, показательные командные выступления.

Подведение итогов Олимпиады осуществляется Республиканской экспертной комиссией, которая формируется из представителей Госстандарта, Минобразования, ведущих специалистов организаций в области менеджмента качества.

Победители Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены дипломами I, II, III степени. Они также получат право на публикацию работы в виде научной статьи в изданиях Госстандарта.

Заявки на участие в Олимпиаде принимаются в секретариате Республиканской экспертной комиссии по адресу: 220053, Минск, ул. Новаторская, 2А, к. 303.