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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА СОСТОИТСЯ 10-14 ФЕВРАЛЯ
15:50 01.02.2021
XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 10 по 14 февраля 2021 года.
Выставка традиционно собирает большое количество представителей дальнего и ближнего зарубежья, граждан Беларуси.
Подробную информацию о выставке-ярмарке можно узнать здесь.
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