ЭКОНОМИКА РБ

МИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА СОСТОИТСЯ 10-14 ФЕВРАЛЯ

15:50 01.02.2021 XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 10 по 14 февраля 2021 года. Выставка традиционно собирает большое количество представителей дальнего и ближнего зарубежья, граждан Беларуси. Подробную информацию о выставке-ярмарке можно узнать здесь.