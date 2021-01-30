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ЭКОНОМИКА РБ


BEROC СТАЛ ПЕРВЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ БЕЛАРУСИ, КОТОРЫЙ ВОШЕЛ В ТОП-100 РЕГИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА GLOBAL GO TO THINK TANK INDEX-2020


15:38 01.02.2021

BEROC стал первым исследовательским центром Беларуси, который вошел в топ-100 регионального рейтинга Global Go To Think Tank Index-2020.

По словам директора Школы молодых менеджеров публичного администрирования Натальи Рябовой, в прошлые годы в Global Go To Think Tank Index рассматривались около 20 исследовательских центров из Беларуси, сейчас в списке уже 32 организации.

«Возможно, это связано с тем, что события 2020 года привлекли внимание к Беларуси, и исследователи стали проявлять больше интереса к нашей стране», - предположила она.

Участие в рейтинге свидетельствует об интеграции в мировую науку.

«BEROC стал первым белорусским исследовательским центром, который попал в топ-100 исследовательских центров Центральной и Восточной Европы и занял в нем 78 место. Это означает, что данная организация известна в профессиональных кругах – эксперты не только знают о ней, но и ссылаются на нее. Это главный критерий отбора. Даже крупный исследовательский центр, который неизвестен в профессиональных кругах, не может попасть на высокие позиции в этом списке», - сказала в интервью Thinktanks.by Наталья Рябова.

При этом эксперт отметила, что в топ-100 регионального рейтинга входят 17 организаций из России, что говорит о значительном отставании нашей страны.

«Рейтинг не отражает состояние официальной экономической науки. Он рассматривает исследовательские центры, которые переводят язык академической науки на язык принятия решений. В Беларуси неблагоприятная среда для развития таких проектов. К тому же, наша страна в силу своей закрытости мало вовлечена в международные научные проекты. У наших исследователей, как правило, мало коммуникаций с внешним миром, мало кому удается прорваться через этот барьер. Для этого очень важно наличие квалифицированных специалистов, чьи компетенции признаются на международном уровне. Поэтому мы можем говорить, что BEROC совершил небольшой прорыв», - считает Наталья Рябова.

По словам академического директора BEROC Катерины Борнуковой, «задача нашей организации – интеграция белорусских экономистов в мировой научный процесс. В своих учебных программах мы стремимся показать отечественным специалистам самые современные методы и инструменты ведения исследований, последние достижения мировой науки. На свои ежегодные конференции, Открытые лекции, Студенческие школы мы приглашаем профессоров, которые получили степень PhD и работают в ведущих мировых университетах».

«Я надеюсь, что вхождение BEROC в топ-100 регионального рейтинга Global Go To Think Tank Index станет дополнительным стимулом для интеграции белорусской науки в мировую и для повышения качества исследований в интересах развития экономики страны», - сказала Катерина Борнукова.

Рейтинг Global Go To Think Tank Index является частью программы Университета Пенсильвании в Филадельфии по изучению исследовательских центров. Программа была основана в 1989 году, в 1990-х она стала глобальной. На сегодняшний день в ее базу данных входит более 8200 исследовательских центров во всем мире.

Global Go To Think Tank Index составляется путем опроса экспертов, которые отвечают на открытые вопросы анкеты. В частности, они сообщают, какие они знают исследовательские центры и достижения каких из них считают выдающимися.

Помимо основного рейтинга, в рамках Global Go To Think Tank Index составляются три субрейтинга – тематический, региональный и инновационный, в рамках которого отмечаются организации, использующие наиболее передовые методы своей работы. Данный рейтинг является одним из наиболее масштабных рейтингов исследовательских центров.
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