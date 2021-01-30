Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (Минприроды) в связи с поступающими обращениями субъектов хозяйствования разъяснило принцип классификации смешанных отходов строительства.

Правовые основы обращения с отходами определены Законом Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами», который направлен, помимо прочего, на предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду, здоровье граждан и имущество.

Отходы, содержащие в своем составе вещества, обладающие каким-либо опасным свойством или их совокупностью, в таких количестве и виде, что эти отходы сами по себе либо при вступлении в контакт с другими веществами могут представлять непосредственную или потенциальную опасность причинения вреда окружающей среде, здоровью граждан, имуществу вследствие их вредного воздействия, являются опасные отходами (пункт 18 статьи 1 закона).

Отходы, в том числе коммунальные отходы, разделяются по видам в зависимости от степени опасности на опасные отходы и неопасные отходы.

Опасные отходы классифицируются по классам опасности: 1-й класс опасности – чрезвычайно опасные; 2-й класс опасности – высокоопасные; 3-й класс опасности – умеренно опасные; 4-й класс опасности – малоопасные (подпункт 1.3 пункта 1 и пункт 2 статьи 15 закона).

Класс опасности опасных отходов устанавливается исходя из наиболее высокого класса опасности, определенного по результатам исследования опасных свойств отходов (часть четвертая пункта 5 статьи 16 закона).

При смешивании опасных отходов с неопасными отходами, опасных отходов разных классов опасности класс опасности полученной смеси отходов устанавливается по наиболее высокому классу опасности опасного отхода, входящего в смесь, если иное не определено при установлении степени опасности и класса опасности полученной смеси отходов (пункт 6 статьи 16 Закона).

Так, в частности, по результатам исследований опасных свойств «смешанных отходов строительства», соответствующих коду 3991300 классификатора отходов, образующихся в Беларуси (в настоящее время – общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 «Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь», утвержденный и введенный в действие постановлением Минприроды от 9 сентября 2019 г. № 3-Т (начиная с 9 декабря 2019 г.), ранее – классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь, утвержденный постановлением Минприроды от 8 ноября 2007 г. № 85 (до 09.12.2019)), исходя из наиболее высокого класса опасности для них был установлен 4-ый класс опасности (в 2009 году).

Таким образом, усматривается, что в составе «смешанных отходов строительства» 4-го класса опасности (код 3991300) не должно содержаться веществ (предметов), относящихся к отходам 1 – 3-го классов опасности (чрезвычайно опасным, высокоопасным и умеренно опасным отходам).

Основные правила идентификации отходов по ОКРБ установлены в разделе 4 ОКРБ.

Для идентификации отходов необходимо последовательно выбрать блок, раздел в соответствующем блоке и подгруппу в соответствующей группе отходов, и затем выбрать вид отходов. Отнесение отходов к блоку, разделу, группе, подгруппе и виду осуществляется исходя из названия блока, названия раздела, названия группы и вида отходов.

Одним из правил идентификации отходов в пределах подгруппы является то, что если нельзя определить вид отходов в пределах подгруппы, то выбирается вид отходов со словами «Прочие отходы производства, не вошедшие в группу». При отнесении отхода к виду отходов со словами «Прочие отходы производства, не вошедшие в группу» субъект, осуществляющий идентификацию отходов, вправе вместо слов «Прочие отходы производства, не вошедшие в группу» дать свое наименование отходов, но использовать код отхода, указанный для наименования отхода, со словами «Прочие отходы производства, не вошедшие в группу».

Вещества (предметы, материалы), которые фактически представляется возможным извлечь, разделить на виды и отнести к иным конкретным видам отходов, не должны входить в состав «смешанных отходов строительства» (код 3991300).

На основании изложенного, образующиеся отходы строительства следует относить (классифицировать, идентифицировать) к «смешанным отходам строительства» 4-го класса опасности, соответствующим коду 3991300 ОКРБ, в случае, если в их составе не содержатся отходы 1 – 3-го классов опасности и отходы, которые могут быть извлечены из их состава и отнесены к иным конкретным видам отходов.