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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
14:33 01.02.2021
Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 30 января 2021 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br148,93 (ранее Br149,27), серебро - Br2,20 (ранее Br2,09), платина – Br87,42 (ранее Br84,89); палладий – Br187,38 (ранее Br187,17); родий – Br1467,69 (ранее Br1224,09), рутений - Br24,15 (ранее Br22,12); иридий – Br321,84 (ранее Br205,43) и осмий – Br32,18 (ранее Br31,60).
Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
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