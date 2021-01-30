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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ИЗМЕНИЛА ПРАВИЛА ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТОВ НА НЕКОТОРЫЕ РЕЙСЫ
14:21 01.02.2021
Авиакомпания «Белавиа» изменила условия переоформления билетов на рейсы в некоторые города в связи с приостановкой выполнения регулярных рейсов по ряду направлений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, теперь пассажиры могут изменить дату вылета или маршрут полета в рамках одной зоны программы «Белавиа Лидер» без дополнительных сборов до 30 июня 2021 г.
В частности, правила действуют для следующих направлений: Минск-Сочи-Минск, Минск-Краснодар-Минск, Минск-Нижний Новгород-Минск, Минск-Ростов-на-Дону-Минск, Минск-Казань-Минск, Минск-Калининград-Минск, Минск-Санкт-Петербург-Минск, Минск-Москва-Минск, Минск-Рига-Минск, Минск-Ашхабад-Минск.
По не входящим в приведенный перечень маршрутам срок обращения за внесением изменений остается прежним – до 31 марта 2021 г.
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