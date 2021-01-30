Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 января 2021 года выросло до 249,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 249 тыс. 295 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 236 тыс. 516 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 678 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1728 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 959 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 9 тыс. 554 теста. Всего в стране проведено 4 млн 482 тыс. 299 те.