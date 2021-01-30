|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 249,3 ТЫС.
13:34 01.02.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 января 2021 года выросло до 249,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 249 тыс. 295 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 236 тыс. 516 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 678 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1728 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 959 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 9 тыс. 554 теста. Всего в стране проведено 4 млн 482 тыс. 299 те.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 01.02.2021
Курсы в банках
на 01.02.2021
Конвертация в банках
на 01.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте