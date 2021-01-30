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ЭКОНОМИКА РБ


КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ НЕДОПЛАТУ В БЮДЖЕТ ДИВИДЕНДОВ ХОЗОБЩЕСТВ НА СУММУ СВЫШЕ 1 МЛН РУБЛЕЙ


13:11 01.02.2021

Мониторинг Комитета государственного контроля Минской области выявил практически в каждом втором хозяйственном обществе региона нарушения своевременности и полноты уплаты дивидендов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Комитете госконтроля Беларуси, всего за 2018-2019 годы хозобщества, акции которых принадлежат Минской области, не перечислили в местные бюджеты более 1 млн рублей.

По итогам мониторинга всем акционерным обществам, допустившим нарушения, направлены рекомендации по их устранению. О сложившейся ситуации и необходимости контроля за перечислением дивидендов проинформирован Миноблисполком.

Следует отметить, что в январе в местные бюджеты поступило уже свыше 50 тыс. рублей. Взыскание средств остается на контроле в КГК Минской области.

По законодательству общества с долей государства более 50% в уставном фонде обязаны часть прибыли (дохода) перечислять в соответствующие бюджеты. Это предусмотрено указом от 28 декабря 2005 года № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития».

Как свидетельствует проведенный мониторинг, не все субъекты хозяйствования соблюдали требования указа № 637 и Закона «О хозяйственных обществах».

Так, на общем собрании акционеров 5 акционерных обществ были приняты решения о невыплате дивидендов и направлении прибыли на цели, не предусмотренные данными нормативными актами. В 6 акционерных обществах приняты решения о невыплате дивидендов в связи с устойчивой неплатежеспособностью, хотя госконтролеры при анализе ситуации не нашли этому подтверждения. Были случаи, когда вопрос о распределении прибыли в нарушение законодательства решался без рассмотрения на собрании акционеров.
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