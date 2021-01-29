Объем грузооборота Белорусской железной дороги (БЖД) за 2016-2020 годы вырос на 4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, объем погрузки в 2021 году прогнозируется на уровне 85 млн тонн, или 102% к 2020 году. Грузооборот за счет роста перевозок во внутриреспубликанском и экспортно-импортном сообщениях ожидается в объеме не менее 42,8 млрд т.км с темпом роста 101%.

Рост объемов должен быть обеспечен за счет совершенствования маркетинговой деятельности, проведения конкурентоспособной тарифной политики, развития системы транспортного обслуживания, в том числе через дальнейшую цифровизацию перевозок и расширение области применения электронных документов.

Перспективным направлением по-прежнему являются контейнерные перевозки, реализация новых проектов в данной сфере, а также расширение географии и маршрутов следования. В 2020 общий объем перевозок превысил 1 млн контейнеров в ДФЭ. Более чем на треть возросли перевозки к 2019 году и в 4 раза к 2015 году, причем уверенный рост достигнут во всех видах сообщения. Были созданы все необходимые условия для наращивания экспортных поставок в контейнерах товаров белорусских производителей.

Несмотря на снижение за пятилетку транзитных перевозок грузов на 9%, в 2020 году за счет развития транспортно-логистических и экспедиционных услуг БЖД удалось достичь роста экспорта почти на 40% к уровню 2015 года. Задача на 2021 год – увеличить данный показатель не менее чем на 3% к уровню 2020 года.

Не менее важной для Белорусской железной дороги задачей является повышение качества обеспечения потребностей в перевозках жителей и гостей нашей страны.

Эпидемиологическая ситуация в 2020 году оказала негативное влияние на работу пассажирского комплекса.

Введение ограничительных мер на перемещение населения в связи с распространением коронавирусной инфекции привело к полному прекращению курсирования поездов в международном сообщении. Также процессы, связанные с распространением инфекции, оказали влияние на мобильность населения в пределах республики.

В случае поэтапного снятия ограничительных мер на передвижение граждан в международном сообщении со второго полугодия, выполнение показателя «пассажирооборот» в 2021 году прогнозируется на уровне 4,5 млрд пасс-км или 121,2% к оценке 2020 года, в том числе в пределах республики – рост не менее 117,4% к уровню 2020 года.

Важнейшим направлением улучшения качества обслуживания пассажиров является обновление подвижного состава. В 2021 году планируется поступление 6 единиц электропоездов межрегиональных линий бизнес-класса, которые будут задействованы на основных пассажирообразующих направлениях.