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ЭКОНОМИКА РБ
В БЮДЖЕТЕ МИНСКА НА 2021 ГОД ПРЕДУСМОТРЕН 1 МЛН РУБЛЕЙ ДЛЯ СУБСИДИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
12:12 01.02.2021
В бюджете Минска на 2021 год для развития предпринимательской деятельности предусмотрен 1 млн рублей. Об этом сообщает Тelegram-канал «Минск. Официально».
Подробности в ходе прямой телефонной линии рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко.
«Город планирует предоставлять субъектам хозяйствования на конкурсной основе субсидии для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами и части расходов на выплату лизинговых платежей. В прошлом году этой формой государственной поддержки воспользовались 35 субъектов хозяйствования», - сказал он.
С условиями для получения субсидий на конкурсной основе можно ознакомиться на информационном ресурсе «Бизнес портал Минска». Без конкурса субсидии на возмещение части расходов предоставляются при проведении выставочно-ярмарочных мероприятий.
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