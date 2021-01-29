В бюджете Минска на 2021 год для развития предпринимательской деятельности предусмотрен 1 млн рублей. Об этом сообщает Тelegram-канал «Минск. Официально».

Подробности в ходе прямой телефонной линии рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко.

«Город планирует предоставлять субъектам хозяйствования на конкурсной основе субсидии для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами и части расходов на выплату лизинговых платежей. В прошлом году этой формой государственной поддержки воспользовались 35 субъектов хозяйствования», - сказал он.

С условиями для получения субсидий на конкурсной основе можно ознакомиться на информационном ресурсе «Бизнес портал Минска». Без конкурса субсидии на возмещение части расходов предоставляются при проведении выставочно-ярмарочных мероприятий.