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ЭКОНОМИКА РБ


МТЗ НАРАЩИВАЕТ ВЫПУСК ЗИМНЕЙ ТЕХНИКИ


11:56 01.02.2021

Минский тракторный завод (МТЗ) наращивает серийное производство снегоуплотнительных и льдозаливочных машин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в настоящее время МТЗ выпускает две модели снегоуплотнительных машин. МСУ-108 на гусеничном ходу – белорусский ратрак – готовит горнолыжные склоны и лыжню для соревнований профессиональных спортсменов, МСУ-622 на базе трактора с широкими колесами – трассы для любителей.

В опытном цехе №2 завершается производство второго серийного ратрака. Всего в установочной партии намечается изготовить 20-25 ратраков.

Кроме того, изготовлено 18 комплектов МСУ-622 со специальным зимним оборудованием: отвалом спереди, фрезой и лыжнепрокладчиком сзади. До конца месяца выпустят еще два.

Старт массового производства льдозаливочного комбайна намечен на ближайшее время. Изготовление установочной серии КЛ-418 в количестве 20-25 единиц планируется начать в феврале-марте. В отличие от МЛ-428 комбайн рассчитан не на любительский, а на профессиональный уровень подготовки льда.

«Министерство спорта и туризма Беларуси озвучило намерения купить 20 льдозаливочных комбайнов и оснастить ими все ледовые арены страны», – проинформировал начальник бюро лесной и специализированной техники маркетинг-центра ОАО «МТЗ» Андрей Спирин.

По его словам, для продвижения зимней техники МТЗ на российском рынке в ближайшее время завод планирует организовать демонстрацию МСУ-108 в Удмуртии, а также предложить своим торговым домам провести презентацию машины в других регионах Российской Федерации.
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