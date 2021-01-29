|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ УСТАРЕВШИХ ИНДУКЦИОННЫХ СЧЕТЧИКОВ ЗАМЕНЕНЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
11:35 01.02.2021
Филиал «Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго» в 2020 году заменил более 70 тысяч приборов учета электрической энергии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Витебскэнерго», энергосбытовыми подразделениями проводилась работа по оснащению АСКУЭ трансформаторных подстанций, питающих районы жилой застройки. В связи с чем за 2020 год оснащено АСКУЭ 340 трансформаторных подстанций в Витебске, Орше, н. п. Шумилино, Новополоцке, н. п. Докшицы, Миорах, н. п. Шарковщина.
Включение счетчиков в АСКУЭ позволяет абонентам производить оплату за потребленную электрическую энергию через ЕРИП, исключая необходимость самостоятельного снятия показаний с приборов учета, и обеспечивает оперативный контроль потребления электрической энергии.
С начала реализации «Программы модернизации средств учета электрической энергии до 2023 года» в Витебской области произведено уже более 300 тысяч замен устаревших индукционных счетчиков на новые современные статические электронные многотарифные счетчики, которые оснащены устройством передачи данных (РLC-модемом, радиомодемом либо РLC и радиомодемом одновременно), что подразумевает в дальнейшем их интеграцию в АСКУЭ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 29.01.2021
Курсы в банках
на 01.02.2021
Конвертация в банках
на 01.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте