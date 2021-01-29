Филиал «Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго» в 2020 году заменил более 70 тысяч приборов учета электрической энергии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Витебскэнерго», энергосбытовыми подразделениями проводилась работа по оснащению АСКУЭ трансформаторных подстанций, питающих районы жилой застройки. В связи с чем за 2020 год оснащено АСКУЭ 340 трансформаторных подстанций в Витебске, Орше, н. п. Шумилино, Новополоцке, н. п. Докшицы, Миорах, н. п. Шарковщина.

Включение счетчиков в АСКУЭ позволяет абонентам производить оплату за потребленную электрическую энергию через ЕРИП, исключая необходимость самостоятельного снятия показаний с приборов учета, и обеспечивает оперативный контроль потребления электрической энергии.

С начала реализации «Программы модернизации средств учета электрической энергии до 2023 года» в Витебской области произведено уже более 300 тысяч замен устаревших индукционных счетчиков на новые современные статические электронные многотарифные счетчики, которые оснащены устройством передачи данных (РLC-модемом, радиомодемом либо РLC и радиомодемом одновременно), что подразумевает в дальнейшем их интеграцию в АСКУЭ.