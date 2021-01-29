Чистая прибыль организаций Госкомвоенпрома в 2020 году составила Br270,6 млн, или 139,6% от запланированного объема. Итоги работы за 2020 год подведены 29 января на заседании коллегии Госкомвоенпрома с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко.

Как сообщает сайт правительства, доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной промпродукции составила 26,5% - это в 2 раза выше доведенного задания.

Объем производства промышленной продукции за 2020 год достиг Br1247,8 млн.

Рентабельность продаж составила 16,8% при запланированном уровне 14%.

Организации Госкомвоенпрома освоили Br74,2 млн инвестиций в основной капитал (124% от плана).

Средняя зарплата в организациях Госкомвоенпрома выросла в 2020 году на 6,2% до Br1719,7.