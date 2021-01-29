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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСКОМВОЕНПРОМА В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛА BR270,6 МЛН
10:53 01.02.2021
Чистая прибыль организаций Госкомвоенпрома в 2020 году составила Br270,6 млн, или 139,6% от запланированного объема. Итоги работы за 2020 год подведены 29 января на заседании коллегии Госкомвоенпрома с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко.
Как сообщает сайт правительства, доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной промпродукции составила 26,5% - это в 2 раза выше доведенного задания.
Объем производства промышленной продукции за 2020 год достиг Br1247,8 млн.
Рентабельность продаж составила 16,8% при запланированном уровне 14%.
Организации Госкомвоенпрома освоили Br74,2 млн инвестиций в основной капитал (124% от плана).
Средняя зарплата в организациях Госкомвоенпрома выросла в 2020 году на 6,2% до Br1719,7.
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