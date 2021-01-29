Министерство по налогам и сборам (МНС) усмотрело нарушения в работе сервиса такси Bolt. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«Не так давно в сети интернет опубликован видео ролик, в котором известный блогер тестирует новый сервис. Нами был найден «засветившийся» перевозчик и вот что удалось установить…», - говорится в сообщении.

В частности, налоговая после просмотра ролика перечислила следующие обнаруженные в работе сервиса нарушения:

использовалось мобильное приложение, не зарегистрированное на тот момент в установленном порядке;

наличные деньги принимались без таксометра или кассового аппарата;

сервис Bolt не осуществляет проверку достоверности предоставляемых «перевозчиками» при регистрации сведений. Перевозчик просто направляет заявку, получает подтверждение активации и начинает осуществлять деятельность без каких-либо обязательств;

сервис Bolt до настоящего времени отказывается предоставлять информацию о «перевозчиках» — партнерах сервиса.

МНС намерено в ближайшее время уведомить представителя сервиса Bolt «о необходимости устранения условий, способствующих появлению таких «перевозчиков- нарушителей».