За 2016-2020 годы Белорусской железной дорогой (БЖД) освоено 1,8 млрд рублей инвестиций в основной капитал, в том числе на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие железнодорожного транспорта Республики Беларусь» Государственной программы развития транспортного комплекса республики на 2016-2020 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 54% инвестиций направлено на обновление подвижного состава, 35% – на капитальное строительство.

Среди реализованных проектов – открытие регулярного движения поездов на электровозной тяге в на­правлениях Гомель-Минск-Гомель, Молодечно-Гудогай-госграница, Светлогорск-Жлобин-Минск в рамках электрификации участка Жлобин-Калинковичи.

Ввод в эксплуатацию микропроцессорной централизации в Жлобинском железнодорожном узле. По объему выполненной работы – это один из крупнейших проектов на «пространстве 1520».

Знаковым этапом внедрения цифровых технологий в организацию перевозочного процесса стало открытие Центра управления перевозками Белорусской железной дороги.

Проведена модернизация контейнерного терминала станции Брест-Северный, что позволило увеличить его среднесуточную перерабатывающую способность по перегрузу контейнеров в 1,5 раза, а площади хранения контейнеров – в 2 раза.

За 5 лет на дорогу поставлены 18 грузовых односекционных электровозов серии БКГ2, приобретено 2 единицы современных пятивагонных электропоездов серии ЭПМ для межрегиональных линий бизнес-класса.

Также за этот период поступило 4 единицы современных дизель-поездов серии ДП3 и 6 единиц серии ДП6. Приобретено более 3,3 тысяч грузовых и 50 пассажирских вагонов.