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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛ 1,3% ВВП


09:30 01.02.2021

Республиканский бюджет Беларуси в 2020 году исполнен с дефицитом в размере 1,9 млрд рублей, или 1,3% ВВП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-декабрь 2020 года сложились в сумме 52,0 млрд рублей, или 102,0% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 12,5 млрд рублей, или 100,3% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 2,8 млрд рублей, или 102,3%. Акцизы поступили в сумме 3,1 млрд рублей, или 101,8%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 4,1 млрд рублей, или 105,5% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 23,7 млрд рублей, или 101,4% уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 17,1 млрд рублей, или 99,5% утвержденного годового плана.

На 1 января 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 128,7 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-декабрь 2020 года составили 54,1 млрд рублей, или 98,4% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 12,1 млрд рублей (95,9%), на финансирование национальной экономики – 5,3 млрд рублей (95,9%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 17,9 млрд рублей (98,7%).

Расходы республиканского бюджета составили 25,6 млрд рублей, или 97,0% уточненного годового плана.

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 16,9 млрд рублей, или 97,5% утвержденного годового плана.

Дефицит (превышение расходов над доходами) бюджета сектора государственного управления за январь-декабрь 2020 года сложился в сумме 2,1 млрд рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,2 млрд рублей.
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