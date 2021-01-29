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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ТОРФОПРЕДПРИЯТИЕ ГЛИНКА» В 2020 ГОДУ ЭКСПОРТИРОВАЛО 37,7 ТЫС. ТОНН ПРОДУКЦИИ
18:13 29.01.2021
ОАО «Торфопредприятие Глинка» в 2020 году экспортировало 37,7 тыс. тонн продукции, или 76,9% от общего объема сбыта.
Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, ОАО «Торфопредприятие Глинка» выпускает сортированный и прессованный верховой торф, а также торфяные грунты – прессованные и упакованные в тару. Три четверти реализуемой торфяной продукции направляется на внешние рынки – в Польшу, Чехию, Украину, Россию, Молдову, Турцию, Германию, Сербию.
За счет проведенной модернизации доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме производства предприятия выросла с 10,5% в 2017 году до 47,3% в 2020 году.
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