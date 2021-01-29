Расширение выпуска экспортоориентированной продукции является одним из приоритетов для торфяной отрасли. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич во время посещения ОАО «Торфопредприятие Глинка», сообщает Telegram-канал Минэнерго.

«Вопрос расширения ассортимента выпускаемой продукции, увеличения объемов поставок на внешние рынки – один из приоритетных для отрасли», - отметил Каранкевич.

Развитию этого направления уделяется особое внимание в программе комплексной модернизации торфяных производств на 2021-2025 гг. Помимо торфяных брикетов зарубежными потребителями востребованы такие виды торфяной нетопливной продукции, как кипованный торф и торфяные грунты. Сегодня в Беларуси их выпускают три торфяных завода.

«Мы видим, что данная продукция пользуется спросом за рубежом и будем далее реализовывать проекты в этой сфере», - сказал министр.

Ежегодно в Беларуси добывается около 2 млн тонн торфа. Из него производится 1,2 млн т торфяной продукции, порядка 20% - поставляется на внешние рынки, около 80 % - реализуется внутри страны, что позволяет ежегодно замещать более 450 млн куб м природного газа.

Перспективным направлением является использование торфопродукции на цементных заводах и перевод котельных ЖКХ с природного газа на фрезерный торф. «Это дополнительный объем реализации продукции торфяных заводов, рост добавленной стоимости и, соответственно, заработной платы для организаций отрасли», - подчеркнул Каранкевич.

По его словам, торфяная промышленность играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Беларуси. В общей доле использования местных видов топлива торф занимает порядка 15%.