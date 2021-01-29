Белорусский облачный оператор beCloud стал полноправным членом международной ассоциации умных городов WeGO.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новый статус позволит beCloud войти в число ключевых участников, принимающих непосредственное участие в разработке и формировании повестки дня WeGO и реализации глобальных проектов организации.

Кроме того, полноправные члены ассоциации получают приоритетный доступ к эксклюзивным разработкам и решениям WeGO, членской сети и мероприятиям организации.

beCloud присоединился к международному smart-движению в августе 2020 года, первоначально получив статус ассоциированного члена WeGO.

The World Smart Sustainable Cities Organization (WeGO) – международная ассоциация, развивающая концепцию умных городов. WeGo выступает глобальной платформой для реализации smart-инициатив, внедрения инноваций, обмена опытом и сотрудничества.