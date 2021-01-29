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ЭКОНОМИКА РБ


ПОТРЕБЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ ВЫРОСЛО В 7 РАЗ


17:48 29.01.2021

Потребление населением электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения в Беларуси в 2020 году выросло в 7 раз по сравнению с 2019 годом – с 12,9 млн кВт∙ч до 89,4 млн кВт∙ч. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом ОАО «Торфопредприятие Глинка».

Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, в прошлом году в энергоснабжающие организации поступило 24,2 тыс. запросов о выдаче технических условий на присоединение электроустановок одноквартирных жилых домов к электрическим сетям на указанные цели, из них 19,2 тыс., или 80% были удовлетворены.

«При этом за 2020 год более 8 тыс. абонентов перешло на расчеты по тарифам на электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения, - проинформировал министр. – В целом за последние два года число таких абонентов превысило 11 тыс.».

Он напомнил, что в январе Министерством энергетики утверждена Программа увеличения электропотребления для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления на 2021-2025 годы. Ее реализация позволит повысить доступность использования электрической энергии для целей отопления и горячего водоснабжения как в существующем жилищном фонде, так и при строительстве нового электрифицированного жилья. Планируется, что к концу пятилетки электропотребление для указанных нужд увеличится до 900 млн. кВт∙ч.

Программа включает мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей и подстанций различных классов напряжения. Эта работа будет проводится в рамках подпрограммы «Развитие электроэнергетики и газификации населенных пунктов» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы и Государственной программы «Строительство жилья» на 2021-2025 годы, а также ежегодных инвестиционных программ энергоснабжающих организаций.

Принимаются меры и для стимулирования потребителей реального сектора экономики к увеличению электропотребления. С 1 января 2021 года введена категория «энергоемкие потребители», предусматривающая применение стимулирующего тарифного плана по принципу «чем больше объем потребления, тем меньше тариф».
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