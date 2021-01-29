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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА 2020 ГОД В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 4,7 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


17:10 29.01.2021

В 2020 году организациями всех форм собственности в Могилевской области построено 4724 новые квартиры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 369 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 170,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 46,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 144,4 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 108,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 67,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 18,3% от общего ввода по области.
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