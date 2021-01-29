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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЭС ПРОИЗВЕЛА УЖЕ ОКОЛО 824 МЛН КВТ∙Ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
16:35 29.01.2021
Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом ОАО «Торфопредприятие Глинка».
«Это практически годовой объем потребления электроэнергии населением Брестской области»,- добавил министр, которого цитирует Telegram-канал Минэнерго.
Виктор Каранкевич также проинформировал о ходе строительства Белорусской атомной станции. Ее выход на полную мощность даст возможность ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа, обеспечить около 40% внутренних потребностей в электроэнергии.
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