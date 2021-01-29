ЭКОНОМИКА РБ

НА АУКЦИОН ВЫСТАВЛЯЮТСЯ 7% АКЦИЙ ОАО «ЗАБУДОВА-СТРОЙ»

16:23 29.01.2021 Молодечненский районный исполнительный комитет проведет 25 февраля 2021 г. аукцион по продаже в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» находящихся в собственности Молодечненского района акций открытого акционерного общества «Забудова-строй» (Минская область, Молодечненский район, п. Чисть). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, размер уставного фонда ОАО «Забудова-строй» составляет 370 500 рублей, или 37 050 акций. Номинальная стоимость одной акции - 10,00 рублей. Государству принадлежит 2599, или 7,01% уставного фонда общества. К продаже на аукционе предлагаются 2599 акций. Начальная цена продажи пакета акций – 208 439,80 рубля, стартовая цена продажи – 218 887,78 рубля.