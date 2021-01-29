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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ ИЗ ЛИТВЫ
15:56 29.01.2021
Гродненскими таможенниками пресечена попытка незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза легкового автомобиля, скрытого среди запчастей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, водитель большегруза, следовавшего из Литвы через пункт пропуска «Котловка» представил к таможенному контролю документы, согласно которым на территорию ЕАЭС следовали автомобильные запчасти б/у.
Однако сотрудниками ведомственного пункта таможенного оформления, куда транспортное средство направлено на досмотр, обнаружен не только заявленный товар. Кроме 64 «лишних» запчастей, которые «забыли» указать в документах, в большегрузе находился легковой автомобиль Mercedes 1994 г.в. с ключом в замке зажигания и топливом в баке, а также недостающие к нему детали кузова и технический паспорт.
По выявленному факту таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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