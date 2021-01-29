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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФЛАГМАНСКИЕ РАЗРАБОТКИ НА ВЫСТАВКЕ ДОСТИЖЕНИЙ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ
15:43 29.01.2021
ОАО «БЕЛАЗ» принимает участие в ежегодной выставке достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности, которая приурочена ко Дню белорусской науки и проходит сейчас в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, стенд БЕЛАЗа демонстрирует посетителям инновационные решения и новейшие разработки белазовских конструкторов, а также передовые технологии, используемые в производстве карьерной техники «БЕЛАЗ».
С помощью различных информационных материалов и масштабных моделей техники на выставке представлены конкурентные преимущества и потенциал таких актуальных белазовских новинок, как роботизированные самосвалы – 130-тонный беспилотник БЕЛАЗ-7513R и 90-тонник БЕЛАЗ-7558R, дизель-троллейвоз, электровоз на аккумуляторных батареях, карьерная техника с экологически чистыми двигателями, машины на газомоторном топливе и другие ноу-хау.
Внимание посетителей привлекает также флагманский проект под названием «Интеллектуальный карьер» – это единая система мониторинга, анализа данных и диспетчеризации, которая призвана управлять всеми технологическими процессами на открытых горных разработках. Особенно эффективна эта система «умного» карьера как раз-таки для управления роботизированной техникой. Самосвалы-беспилотники «БЕЛАЗ», генерирующие в год терабайты информации, оборудованны сотнями сенсоров, которые позволяют отслеживать качество их работы в любой точке планеты.
В целом в работе столичной выставки ко Дню белорусской науки принимают участие организации НАН Беларуси, различных министерств и ведомств. Этой зимой в столице представлены более 400 инновационных проектов и новейших разработок.
ОАО «БЕЛАЗ» – наукоемкое предприятие, которое имеет многолетний опыт продуктивного сотрудничества с Академией наук Беларуси. Партнерство конструкторов и ученых уже не одно десятилетие позволяет БЕЛАЗу внедрять в производство принципиально новые разработки и создавать конкурентоспособную карьерную технику.
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