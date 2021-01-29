Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 января 2021 года выросло до 244,7 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано - 244 тыс. 718 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 231 тыс. 399 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 2200 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1698 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1867 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 19 тыс. 922 теста. Всего в стране проведено 4 млн 435 тыс. 121 тест.