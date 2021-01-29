Завершена экологическая инициатива «Сокращение выбросов парниковых газов за счет установки теплового насоса на очистных сооружениях канализации города Мосты».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, в городе Мосты административно-бытовой корпус и насосно-воздушная станция очистных сооружений канализации теперь обогреваются и получают горячую воду путем рекуперации тепла от поступающих на очистку сточных вод. Это стало возможным после установки теплового насоса и замены отопительной системы в рамках экологической инициативы.

Отбор тепла происходит от канализационных стоков подвергающихся предварительтной очистке. Индивидуально изготовленный теплообменник размещается в "резервуаре-отстойнике". Поступающие сточные воды нагревают теплоноситель в теплообменнике и полученная тепловая энергия поступает в тепловой насос и используется для нагрева воды для горячего водоснабжения и обогрева зданий. Дополнительная термореновация двух зданий теперь также позволяет экономить полученную тепловую энергию.

Экономия составляет не менее 18,2 Гкал в год тепловой энергии за счет термореновации зданий и 8760 кВт*ч в год электрической энергии за счет использования тепла сточных вод. Новая система также улучшает качество атмосферного воздуха благодаря прекращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ориентировочно на 0,785 тонн в год, в том числе парниковых газов на 0,517 тонн в год (по сравнению со старой системой отопления). Система также позволяет прекратить использование 12,4 тонн брикета и 39,3 пл. м³ древесины в год за счет создания возможности теплоснабжения экологически чистым теплом на основе альтернативных источников энергии без использования процессов горения органического топлива.

Экологическая инициатива «Сокращение выбросов парниковых газов за счет установки теплового насоса на очистных сооружениях канализации города Мосты» реализована организацией общественного объединения «Белорусское общество инвалидов в рамках проекта «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.