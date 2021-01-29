В 2020 году применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН) плательщики Могилевской области внесли в бюджет 104,2 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления по УСН увеличились на 10,3%, или на 5,6 млн рублей в фактическом исчислении. В бюджете области доля поступлений по налогу составила 4,2%.

Количество плательщиков, применяющих УСН, составляет 24 тыс. (57,8% от общего количества субъектов хозяйствования, состоящих на учете в налоговых инспекциях области). Из них организаций – 5,9 тыс. (38% от всех организаций), индивидуальных предпринимателей – 18,1 тыс. (69,8%).