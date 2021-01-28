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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЕ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ ДЛЯ ГОРОДОВ БУДУЩЕГО


13:21 29.01.2021

Департамент по энергоэффективности Госстандарта совместно с Международным агентством по возобновляемой энергии (IRENA) в рамках проекта «Энергетические решения для городов будущего» 13-4 февраля 2021 г. проводит международный онлайн-семинар «Интеграция низкотемпературных возобновляемых источников энергии в системы отопления и охлаждения на районном уровне».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, семинар нацелен на предоставление знаний специалистам в области тепло и хладоснабжения, включая лиц, принимающих решения на республиканском и районном уровне, специалистов городского планирования, теплоснабжающие коммунальные организации и др. относительно вариантов и инструментов интеграции низкотемпературных ВИЭ (энергия солнца, тепла земли) в районные энергетические сети.

Семинар будет основан на предстоящей публикации IRENA - руководстве для политиков «Обеспечение интеграции низкотемпературных возобновляемых источников энергии в сети централизованного теплоснабжения и охлаждения», которое разрабатывается в сотрудничестве с Университетом Ольборга (Дания) и при поддержке консультативной группы практиков централизованного теплоснабжения и охлаждения.

Ключевые темы, рассматриваемые в руководстве и на семинаре, включают стратегическое планирование теплоснабжения и охлаждения, проблемы и решения для интеграции ВИЭ в существующие или новые здания и сети, благоприятные законодательные условия, бизнес-модели и финансирование.

Для участия в семинаре и получения ссылки для подключения необходима регистрация.
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