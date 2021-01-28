ЭКОНОМИКА РБ

ГОСКОНТРОЛЬ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 1 ФЕВРАЛЯ ПРОВОДИТ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ ПО НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ ЗАРПЛАТ

13:04 29.01.2021 Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячую линию» с жителями региона по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, позвонить на линию можно будет с 11.00 до 12.30 по номеру телефона в Гомеле 8(0232) 23-83-87.