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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОНТРОЛЬ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 1 ФЕВРАЛЯ ПРОВОДИТ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ ПО НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ ЗАРПЛАТ
13:04 29.01.2021
Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячую линию» с жителями региона по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, позвонить на линию можно будет с 11.00 до 12.30 по номеру телефона в Гомеле 8(0232) 23-83-87.
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