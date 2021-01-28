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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ КОЛИЧЕСТВО ИП ЗА 2020 ГОД УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 3,7%
12:57 29.01.2021
На 1 января 2021 на учете в налоговых органах Витебской области состояло 23 566 индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, по сравнению на 1 января 2020 года их численность увеличилась на 850, или на 3,7%.
За 2020 год от данной категории плательщиков в бюджет уплачено 44,1 млн рублей налогов и других платежей. Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей составила 2,3% в общих поступлениях бюджета области.
Более 80% поступлений от индивидуальных предпринимателей сформировано за счет следующих доходных источников: налога при упрощенной системе налогообложения 50,5%, единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц 20,3% и подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности почти 12%.
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