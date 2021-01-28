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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ПОСТУПИВШИХ В ГОСКОМИМУЩЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В 2020 ГОДУ СНИЗИЛОСЬ ПОЧТИ НА 10%
12:32 29.01.2021
Количество поступивших в Госкомимущество обращений граждан в 2020 году снизилось по сравнению с 2019 годом почти на 10%. Об этом сообщила 28 января на заседании коллегии Государственного комитета по имуществу начальник отдела организационной работы, работы с обращениями и делопроизводства Лариса Аверьянова.
«Госкомимуществом на постоянной основе осуществляется анализ вопросов, поднимаемых в обращениях граждан и юридических лиц, а также предложений местных исполнительных и распорядительных органов, на основе которых принимаются меры по совершенствованию нормативных правовых актов», – подчеркнула она.
В основном тематика вопросов, поднимаемых гражданами в обращениях, касалась порядка выполнения землеустроительных работ, связанных с изъятием, предоставлением земельных участков и изменением границ земельных участков, а также порядка осуществления государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
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