Количество поступивших в Госкомимущество обращений граждан в 2020 году снизилось по сравнению с 2019 годом почти на 10%. Об этом сообщила 28 января на заседании коллегии Государственного комитета по имуществу начальник отдела организационной работы, работы с обращениями и делопроизводства Лариса Аверьянова.

«Госкомимуществом на постоянной основе осуществляется анализ вопросов, поднимаемых в обращениях граждан и юридических лиц, а также предложений местных исполнительных и распорядительных органов, на основе которых принимаются меры по совершенствованию нормативных правовых актов», – подчеркнула она.

В основном тематика вопросов, поднимаемых гражданами в обращениях, касалась порядка выполнения землеустроительных работ, связанных с изъятием, предоставлением земельных участков и изменением границ земельных участков, а также порядка осуществления государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.